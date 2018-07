Atualizado às 12h25.

Por Danielle Villela

Foi controlado por volta de 12h desta terça-feira, 19, o incêndio que atingiu barracos da favela Conquista, no bairro do Campo Grande, zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou oito equipes para o local, na Avenida Yervant Kissajikian. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido e ainda não há informações sobre os motivos do incidente.