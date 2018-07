Incêndio atinge hotel em São Bernardo

Por Tiago Dantas

Atualizado às 20h10

O incêndio que atingiu o Hotel Plaza Park, próximo ao km 18 da Anchieta, em São Bernardo do Campo, foi controlado por volta das 19h40, segundo os bombeiros. Ao menos 20 viaturas do Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência. O fogo teria começado no quinto andar, por volta das 17h40.

A eletricidade do local foi desligada. Segundo os bombeiros, entre 20 e 25 hóspedes tiveram que ser resgatados de dentro do prédio em chamas. Não há informação de feridos, mas, de acordo com bombeiros, há risco de intoxicação pela fumação.

O hotel é destinado a turismo de negócios e possui 165 apartamentos.