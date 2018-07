Incêndio destrói carro em frente a supermercado em SP

Luiz Alexandre Souza Ventura – O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Um carro foi completamente destruído por um incêndio às 21h20 deste sábado, 7, em Higienópolis, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. O veículo estava estacionado na Rua Sergipe, perto da esquina com a Avenida Angélica, em frente a um supermercado da rede Pão de Açúcar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou em cerca de 5 minutos e conseguiu controlar as chamas em pouco tempo. Por causa da intensidade do fogo e da fumaça, não foi possível identificar marca e modelo do carro. O proprietário estava no local, acompanhou o trabalho dos bombeiros, mas não quis falar com a imprensa. Ninguém ficou ferido.

O cruzamento da Rua Sergipe com a Avenida Angélica foi bloqueado pela Polícia Militar e houve congestionamento na área.

O vídeo abaixo mostra o começo do incêndio e a movimentação na rua, antes da chegada dos bombeiros. Algumas pessoas tentaram combater o fogo com extintores, mas não foi possível.