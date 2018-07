Interrogatório a ex-tenente é encerrado; dois réus ainda serão ouvidos nesta sexta-feira

O juiz José Augusto Marzagão encerrou o interrogatório do réu Aércio Dornellas Santos, tenente da Rota na época do massacre, após pouco mais de duas horas. O réu chegou a se emocionar quando contou que seu filho leu no Diário Oficial, há alguns anos, que o pai havia conquistado uma medalha por bravura militar.

Dois réus ainda serão interrogados no final da tarde desta sexta-feira, dia 19.

Antes de Dornellas, apenas Ronaldo Ribeiro dos Santos, capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre do Carandiru, respondeu às perguntas do juiz, dos promotores e da advogada. Mais cedo, 20 PMs recorreram ao direito de permanecerem calados.