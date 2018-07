Interrogatório de capitão da Rota à época do massacre já dura uma hora e meia

Ronaldo Ribeiro dos Santos, capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre do Carandiru, continua sendo interrogado no início da tarde desta sexta-feira, dia 19. Ele é o primeiro réu a responder as peguntas do juiz José Augusto Marzagão e dos promotores, após 20 PMs recorreram ao direito de permanecerem calados. O depoimento do capitão à época, hoje tenente-coronel da reserva, iniciou por volta das 12h30.

Questionado pelos promotores sobre a sua relação com o coronel Ubiratan Guimarães, Santos respondeu: “Eu o conhecia pela forma atuante. Era um bom comandante.”

Sobre a vistoria feita nas celas após a ocupação do segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru, em outubro de 1992, Santos disse não ter visto mortos dentro das celas. “Nós tínhamos um plano de ação que foi seguido à risca. Eu fiz a vistoria das celas apenas do meu lado (direito).”