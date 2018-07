Interrogatório de ex-capitão da Rota é encerrado após mais de duas horas

O juiz José Augusto Marzagão encerrou o interrogatório de Ronaldo Ribeiro dos Santos, capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre do Carandiru. Os trabalhos serão retomados após um intervalo de cerca de uma hora, para almoço.

A advogada de defesa Ieda Ribeiro de Souza foi a última a interrogar o réu. “Coronel, nós somos todos civis. Quero que o senhor explique, como se fosse para uma criança de cinco anos, o que é um batalhão.” Após a resposta, ela continuou: “E um pelotão?”

A ideia era que os jurados entendessem a estrutura militar. Além disso, a advogada mostrou a planta do segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru para ilustrar a ocupação do andar pelas tropas.

Ieda buscou provar que os réus estavam sob ordens e agiram exatamente como deveriam.

Ronaldo Ribeiro dos Santos é o primeiro réu a responder as peguntas do juiz José Augusto Marzagão, dos promotores e da advogada, após 20 PMs recorreram ao direito de permanecerem calados. Após o intervalo, mais três PMs serão interrogados.