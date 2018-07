O juiz José Augusto Marzagão encerrou o interrogatório de Marcos Antônio de Medeiros, sargento à época do massacre do Carandiru.

Ronaldo Ribeiro dos Santos, capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre do Carandiru, e Aércio Dornellas Santos, tenente da Rota na época do massacre, também foram ouvidos. Mais cedo, 20 PMs recorreram ao direito de permaneceram calados.