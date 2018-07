A pedido do Ministério Público Estadual, os jurados começaram a ler as peças do processo às 18h. A leitura deve se estender pela manhã de amanhã e, após, quatro réus irão depor. Os nomes dos réus que serão ouvidos não foram passados pela advogada Ieda Ribeiro de Souza.

Ao todo, 26 policiais militares estão sendo julgados acusados de 15 mortes no 2° pavimento da Casa de Detenção do Carandiru. Dois dos 26 não vieram porque estão doentes.