Interrogatório do capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre é retomado

Após uma pausa de 10 minutos, o interrogatório de Ronaldo Ribeiro dos Santos, capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre do Carandiru, foi retomado. Ele é o primeiro réu a responder as peguntas do juiz José Augusto Marzagão e dos promotores, após 20 PMs recorreram ao direito de permanecerem calados.

Mais três réus serão interrogados. A pedido dos promotores, eles foram retirados do plenário para não serem influenciados pelo depoimento de Santos.

Santos afirmou que não se feriu durante a operação de ocupar o segundo pavimento do Pavilhão 9 no dia 2 de outubro de 1992, mas que soube que alguns de seus colegas haviam se ferido.

“Na subida da escada (na entrada do Pavilhão 9), eu ouvi tiros bem próximos de mim, que vinham do andar. Nesse momento, eu não tive a necessidade de atirar”, disse.

“O senhor notou disparo de dentro das celas?”, questionou o promotor Marcio Friggi, ao que Santos respondeu: “Não posso afirmar. As portas das celas estavam abertas. O que eu me recordo é que eu gritava incessantemente: ‘volta para a cela!'”