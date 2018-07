Irmã do papa renova o passaporte para viajar a Roma

BUENOS AIRES (EFE) – A irmã mais nova do papa Francisco, María Elena Bergoglio, iniciou hoje os trâmites de renovação de seu passaporte para poder deslocar-se para Roma, ainda que a viagem não esteja em seus planos imediatos, afirmou à agência Efe.

“Não, agora não vou viajar (a Roma)”, disse María Elena ao sair do Ministério do Interior, enquanto seu acompanhante e motorista do veículo em que viajava assegurou que ela foi “renovar o passaporte, mas não assistirá à missa inaugural” que vai oficializar o novo sumo pontífice no Vaticano no dia 19 de março.

Muito cansada e com voz fraca, María Elena, de 65 anos, se referiu até ontem ao cardeal Jorge Mario Bergoglio como “um irmão muito bom, companheiro, muito boa pessoa”.

A irmã disse desconhecer como será o papado de Francisco, mas disse que sua nomeação foi “uma bênção” e pediu para “rezar muito por ele”.