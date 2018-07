Juiz do massacre do Carandiru suspende julgamento nesta quarta

O juiz José Augusto Marzagão informou que o julgamento do massacre do Carandiru foi suspenso nesta quarta-feira porque um dos jurados teve um mal-estar. Segundo Marzagão, novas avaliações médicas serão feitas na quinta pela manhã. Se o jurado for considerado apto a retornar ao júri, os trabalhos serão retomados às 9h.

“Não é nada grave”, disse o juiz, que não recebeu o diagnóstico do jurado. “O único desejo do jurado era retornar ao julgamento”, afirmou Marzagão. “Mas, por recomendação médica, achamos melhorar que ele ficasse em repouso.”

O julgamento terá de ser cancelado caso a saúde dele não apresente melhoras. “O que eu não posso é colocar em risco a saúde de um jurado.”

Se cancelado, o julgamento terá o Conselho de Sentença dissolvido e novos jurados deverão de ser sorteados. Os trabalhos, então, começará do zero e todas as testemunhas deverão ser ouvidas novamente.

Durante todo o julgamento, os jurados têm de ficar isolados e não podem ter contato nem entre eles. A medida visa a evitar influência externa na sentença.