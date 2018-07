Juiz encerra a sessão nesta quinta-feira; dia ficou marcado pelas interrupções

Mônica Reolom – O Estado de S. Paulo

Após a exibição de dois vídeos, um da acusação e outro da defesa, o juiz José Augusto Marzagão suspendeu, às 18h40, o julgamento do massacre do Carandiru nesta quinta-feira. Os trabalhos serão retomados na sexta-feira às 9h, com o interrogatório de quatro réus.

Durante as três horas e 40 minutos de trabalhos nesta quinta-feira, a sessão foi interrompida diversas vezes pelo juiz, que não deu maiores explicações. Em todas as pausas, os jurados se retiraram da sala. Um deles passou mal na quarta-feira pela manhã e os trabalhos só puderam ser retomados às 15h de quinta-feira.

O juiz começou a sessão lendo as peças processuais. Após, foi transmitido um vídeo da promotoria que reunia reportagens feitas na época do massacre, em 1992. Também foram selecionadas matérias de diversos veículos que mostram ações criminosas de policiais militares, como execuções de suspeitos indefesos e abusos. Já o vídeo pedido pela defesa dos réus é o documentário da Discovery Channel chamado São Paulo Sob Ataque, que relata os bastidores dos ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC), em maio de 2006.

O julgamento iniciou na segunda-feira, dia 15, quando cinco testemunhas de acusação foram ouvidas. Na terça-feira, seis testemunhas de defesa depuseram, entre elas o ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho. Não houve júri na quarta porque um dos jurados passou mal pela manhã.

Nesta etapa do julgamento são julgados 26 dos 79 policiais militares acusados de participarem da invasão à Casa de Detenção, em 2 de outubro de 1992. Os 26 réus são acusados pela morte de 15 detentos no segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru.