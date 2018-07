O julgamento do massacre do Carandiru está sendo retomado na tarde desta segunda-feira, dia 15, após intervalo de mais de uma hora de almoço. O público no plenário, escasso durante a manhã, aumentou.

A segunda testemunha de acusação a ser ouvida é Marco Antônio de Moura, ex-detento do presídio. Moura é o segundo ex-detento a depor no fórum – pela manhã, Antonio Carlos Dias foi ouvido.

Confira imagens do plenário na manhã desta segunda-feira.