Julgamento do Massacre do Carandiru começa hoje

Cinco mulheres e dois homens vão decidir o destino de 26 réus, acusados de participação no massacre do Carandiru. O sorteio resultou num júri de maioria feminina.

De 28 homens acusados inicialmente, dois já morreram. Luciano Wukschitz e Agemiro Cândido não puderam comparecer ao Fórum da Barra Funda, em São Paulo, por motivos de Saúde.

Assim, 24 policiais militares sentam no banco dos réus. Os PMs são acusados de matarem 15 presos no 2º Pavimento do Pavilhão 9 em outubro de 1992.

Os julgamentos do massacre vão ocorrer separadamente. A estimativa é que sejam separados por intervalos de quatro meses. No primeiro júri, que começa hoje, são 26 acusados de matar 15 presos. O próximo, que deve ocorrer somente no segundo semestre deste ano, há um comandante e 29 policiais militares acusados de matarem 78 pessoas no segundo pavimento. Em ambos, os acusados eram da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) – corporação responsável pelo maior número de vítimas no massacre do Carandiru.