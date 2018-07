Julgamento do massacre do Carandiru começa nesta segunda-feira

O julgamento do massacre do Carandiru está previsto para esta manhã, dia 15, no Fórum da Barra Funda. A previsão era que às 9h os trabalhos iniciassem, mas apenas a imprensa chegou ao fórum no horário indicado.

Inicialmente programado para o dia 9 de abril, o julgamento teve de ser adiado após uma das juradas passar mal.

Antes do início dos trabalhos nesta manhã, o juiz José Augusto Nardy Marzagão vai sortear sete novos jurados, entre 25 nomes, para compor o Tribunal do Júri. São eles que vão decidir o futuro dos 26 policiais militares acusados de matarem 15 presos no 2º pavimento do Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, em outubro de 1992.

Esses são os primeiros PMs a ir a júri. No total, serão julgados 79 réus, separados em grupos por intervalos de quatro meses. No próximo julgamento, no segundo semestre deste ano, um comandante e 29 policiais militares sentarão no banco dos réus, acusados de matarem 78 pessoas no segundo pavimento do Pavilhão 9. Esses, mais os 26 acusados desta manhã, eram da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) – corporação responsável pelo maior número de vítimas no massacre do Carandiru.

Nos 3.º e 4.º pavimentos atuaram os demais réus, acusados de mais 18 mortes e 5 lesões. Os policiais eram do Comando de Operações Especiais (COE) e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).