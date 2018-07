Julgamento do massacre do Carandiru é retomado com a argumentação da defesa

O julgamento do massacre do Carandiru foi retomado às 1420 desta tarde após um intervalo para o almoço. Agora, a advogada de defesa Ieda Ribeiro de Souza vai rebater os argumentos da Promotoria pelas próximas três horas.

Na manhã deste sábado, dia 20, começaram os debates entre acusação e defesa. O primeiro a falar foi o promotor Fernando Pereira da Silva, que tentou mostrar aos jurados que os 26 réus devem ser condenados porque assumiram o risco de matar ao admitirem que atiraram dentro do presídio no dia 2 de outubro de 1992, no segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru. Silva também defendeu a não individualização da pena: “Esse é o julgamento de uma ação coletiva, e não de indivíduos.”