Julgamento do massacre do Carandiru entra no terceiro dia com atraso

O julgamento do massacre do Carandiru entra em em seu terceiro dia nesta quarta-feira, dia 17. Os trabalhos estavam previstos para as 9h, mas até as 10h apenas a imprensa havia chegado ao Fórum da Barra Funda, em São Paulo.

Durante a manhã, os jurados vão continuar lendo as peças de acusação e defesa. A previsão é que quatro réus sejam interrogados à tarde. Na quinta, começarão os debates entre defesa e acusação e somente na sexta o Conselho de Sentença, formado por sete jurados, vai se reunir. É quando deve sair a sentença para os 26 policiais militares acusados pela morte de 15 detentos no segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru, no dia 2 de outubro de 2013. Esta é a primeira etapa do julgamento. No total, 79 PMs serão julgados.

Na segunda, foram ouvidas as cinco testemunhas de acusação e, na terça, as seis de defesa – entre elas o ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho.