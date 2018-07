Julgamento do massacre do Carandiru permanece suspenso na manhã desta quinta-feira

O julgamento do massacre do Carandiru, previsto para recomeçar nesta quinta-feira, dia 18, não tinha sido retomado no Fórum da Barra Funda até as 10h. Na quarta, 17, um dos jurados passou mal e teve de ser atendido por um médico – os trabalhos foram suspensos pelo juiz José Augusto Marzagão. O magistrado informou que o jurado passaria por nova avaliação médica na manhã desta quinta e que, se ele fosse considerado apto a retornar ao júri, o julgamento recomeçaria às 9h.

Se os trabalhos forem retomados durante a manhã, os jurados deverão continuar com a leitura de peças de acusação e defesa e, após, quatro dos 26 réus serão interrogados.