O julgamento do massacre do Carandiru permanece suspenso nesta quarta-feira, sem previsão de retorno. Com início marcado para as 9h, o terceiro dia de julgamento não começou porque um dos jurados teve um mal-estar na manhã desta quarta-feira, de acordo com o Tribunal de Justiça. O jurado continua na enfermaria do fórum, segundo o TJ.

Dependendo do estado do jurado, o juiz José Augusto Marzagão pode adiar ou dissolver o júri. Se o jurado for considerado apto a continuar no Conselho de Sentença, o juiz pode adiar o julgamento em algumas horas ou dias. Se o jurado não tiver condições de retornar, o júri deve ser dissolvido, como aconteceu no dia 8 de abril, quando uma jurada teve um mal-estar. Neste caso, um novo Conselho será formado e todas as testemunhas serão ouvidas novamente.