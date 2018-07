Julgamento do massacre do Carandiru será retomado na tarde desta quinta-feira

O julgamento do massacre do Carandiru, suspenso desde a manhã de quarta-feira, dia 17, porque um jurado passou mal, será retomado na tarde desta quinta. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça.

A avaliação médica foi favorável e o jurado foi liberado para continuar os trabalhos no Fórum da Barra Funda. O julgamento deve ser retomado até as 15h, com leitura de peças de acusação e defesa. Dependendo do tempo de leitura, o interrogatório de quatro réus, previsto para acontecer em seguida, poderá ficar somente para a sexta.