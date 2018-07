Julgamento do massacre do Carandiru será retomado nesta terça-feira

O julgamento do massacre do Carandiru entra em seu segundo dia nesta terça-feira, dia 16. Durante o dia, devem ser ouvidas nove testemunhas de defesa – eram 10, mas uma foi dispensada na segunda.

Cinco já estão presentes no Fórum da Barra Funda, entre eles o secretário de Segurança Pública à época, Pedro Franco de Campos, e o ex-governador de São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho. Como o Estado havia adiantado, Fleury vai depor como testemunha, assim como o secretário. As outras três testemunhas presentes são os desembargadores Ivo de Almeida, Fernando Antonio Torres Garcia e Luis Antonio San Juan França.

Na segunda-feira, o júri foi suspenso por volta das 22h, após cinco testemunhas de acusação serem ouvidas: três detentos à época do massacre, um agente penitenciário e um perito criminal.

Nesta etapa do julgamento são julgados 26 dos 79 policiais militares acusados de participarem da invasão à Casa de Detenção, em 2 de outubro de 1992. Eles são acusados pela morte de 15 detentos no segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru.