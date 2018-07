Julgamento do massacre do Carandiru vai recomeçar em alguns minutos

O julgamento do massacre do Carandiru será retomado em alguns minutos no Fórum da Barra Funda. Na manhã desta segunda-feira, a primeira testemunha de acusação foi ouvida – o ex-detento Antonio Carlos Dias.

Dias afirmou em seu depoimento que os policiais militares “plantaram” armas nas celas do presídio para justificar a ação que resultou na morte de diversos detentos. Ele disse ter visto mais de 100 mortos apenas no segundo pavimento do Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, no dia 2 de outubro de 1992. Segundo o ex-detento, os presos tinham de “escalar” a pilha de mortos para alcançar o pátio do presídio.

A polícia matou mais que o dobro de pessoas anunciadas oficialmente, ainda de acordo com Dias. “Esses 111 (declarados mortos pela polícia) eram os que tinham família e recebiam visita”, disse.

O depoimento durou cerca de duas horas e terminou às 13h20. Na retomada do intervalo do almoço, outra testemunha de acusação será ouvida.

Nesta primeira etapa do julgamento do Carandiru, 26 policiais militares sentam no banco dos réus, acusados de matarem 15 detentos no segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru. Compareceram ao fórum 24 PMs – outros dois estariam com problemas de saúde.