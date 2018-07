Julgamento é retomado com interrogatório do PM Aércio Dornellas Santos

O julgamento do massacre do Carandiru foi retomado às 16h20 desta sexta-feira, dia 19, com o interrogatório dos réus, após um intervalo para o almoço. O policial militar Aércio Dornellas Santos começou a ser interrogado pelo juiz. Ele era tenente da Rota na época do massacre, em 1992.

Os trabalhos iniciaram às 11h57 nesta sexta, três horas depois do previsto. Vinte dos 24 presentes – dois não puderam comparecer por problemas de saúde – se recusaram a falar, recorrendo ao direito de permanecerem calados. O capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre do Carandiru, Ronaldo Ribeiro dos Santos, foi o primeiro a responder aos questionamentos das partes.

Segundo depoimento do ex-tenente, após a primeira barricada, no térreo do Pavilhão 9, não houve resistência por parte dos presos. Subindo ao andar superior, Dornellas afirmou ter visto mortos, pelo menos três. O capitão Ronaldo Ribeiro dos Santos seguiu com a sua tropa para o lado direito do segundo pavimento, enquanto Dornellas seguiu pelo lado esquerdo das galerias. Ele portava apenas um revólver, e teria disparado “três ou quatro vezes”.