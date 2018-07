Julgamento é retomado com terceira testemunha de defesa

O julgamento do massacre do Carandiru foi retomado às 14h40, após intervalo para o almoço. A terceira testemunha de defesa está sendo ouvida neste momento pelos jurados e pelos 24 réus presentes no plenário – assim como na segunda-feira, dois destes não puderam comparecer por motivos de saúde.

O desembargador Luis Antônio San Juan França, que depõe agora, era juiz corregedor na época do massacre.

“Eu permaneci o tempo todo junto à muralha”, do lado de fora do presídio, afirmou ele sobre onde estava durante a ação. Segundo França, a decisão de invadir o Pavilhão 9 foi do coronel Ubiratan Guimarães.

Ele disse não ter visto armas de fogo junto aos detentos, apenas armas brancas, reafirmando o depoimento das outras duas testemunhas de defesa. França também contou ter ouvido tiros, mas não soube confirmar se os barulhos poderiam ser de metralhadoras.