O juiz José Augusto Marzagão retomou o julgamento do massacre do Carandiru às 15h desta quinta-feira. Diferentemente de terça-feira, quando os jurados foram designados para ler as peças de acusação e defesa, é o próprio juiz quem o faz agora, muito rapidamente.

A ideia é apressar os trabalhos para que o interrogatório dos quatro réus inicie o mais breve possível. Desde quarta pela manhã o julgamento estava suspenso porque um dos jurados passou mal.