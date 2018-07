Julgamento ficará suspenso pelo menos até as 14h

O julgamento do massacre do Carandiru permanecerá suspenso pelo menos até as 14h. O Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou uma nota:

“No momento, não há condições de retornar aos trabalhos. Na hora do almoço o paciente passará por nova avaliação médica e, se houver possibilidade, o trabalho será retomado. Entretanto, não se descarta a possibilidade de dissolução do Conselho de Sentença, caso não haja melhora.”

Um dos jurados passou mal na manhã de quarta-feira, dia 17, e o julgamento está suspenso desde então. Se o Conselho de Sentença for dissolvido, o julgamento terá de ser remarcado e as testemunhas, ouvidas todas novamente.