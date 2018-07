Jurada passa mal e julgamento é adiado para 15 de abril

O julgamento do massacre do Carandiru foi remarcado para o dia 15 de abril. Uma das juradas passou mal e teve de ser atendida, impossibilitando o continuamento dos trabalhos.

Dessa forma, o conselho de sentença, formado por sete jurados, teve de ser dissolvido. No dia 15 de abril, os trabalhos recomeçam às 9h da manhã, no Fórum da Barra Funda, e novos jurados serão sorteados.

O julgamento havia começado por volta das 11h, com a presença de 24 dos 26 réus acusados pela morte de 15 detentos, no dia 2 de outubro de 1992, na Casa de Detenção de São Paulo – a ação ficou conhecida como o massacre do Carandiru. Sete jurados foram sorteados para compor o conselho de sentença, sendo cinco mulheres e dois homens.

Às 12h20, após a leitura das peças de acusação e defesa, o julgamento foi interrompido para almoço. Um pouco antes, a jurada passou mal e teve de ser atendida. Sem o retorno dela, o juiz José Augusto Nardy Marzagão anunciou o dissolvimento do júri. Segundo o juiz, foi constatado pela equipe médica do Fórum a impossibilidade da jurada em retornar ao plenário.

Público

A ausência de familiares das vítimas e manifestações de ativistas chamou a atenção durante a abertura da sessão nesta manhã, no Fórum do Tribunal do Júri, na Barra Funda.

Opinião

Entrevistado por Luciano Bottini Filho nesta manhã, o advogado Luiz Flávio Gomes afirmou que os jurados terão que decidir se todos os réus haviam concordado em matar os detentos, independentemente de quem deu os tiros.