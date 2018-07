Um dos jurados pediu para ir ao banheiro depois que o perito Osvaldo Negrini Neto mostrou fotos dos mortos empilhados no pátio do Carandiru. A foto foi tirada por ele, quinta testemunha de acusação a depor nesta segunda-feira, no dia 2 de outubro de 1992, logo após o massacre.

O jurado não se sentiu bem ao ver a foto e pediu para se retirar.

Os trabalhos já foram retomado.