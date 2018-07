Jurados assistem a vídeos no plenário do Fórum da Barra Funda

A promotoria e a defesa solicitaram a transmissão de vídeos após a leitura de peças processuais no julgamento do massacre do Carandiru.

Nas imagens transmitidas pela acusação, reportagens feitas na época do massacre, em 1992. Também foram selecionadas matérias de diversos veículos que mostram ações criminosas de policiais militares, como execuções de suspeitos indefesos e abusos.

Já o vídeo pedido pela defesa dos réus é o documentário da Discovery Channel chamado São Paulo Sob Ataque, que relata os bastidores dos ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC), em maio de 2006.

Somente após haverá o interrogatório de quatro réus.