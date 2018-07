Jurados estão sendo escolhidos no Fórum da Barra Funda

O juiz José Augusto Nardy Marzagão, os promotores Fernando da Silva e Márcio Friggi e a advogada de acusação Ieda Ribeiro de Souza já estão no Fórum da Barra Funda para o julgamento do massacre do Carandiru.

O sorteio dos sete jurados está sendo realizado no plenário, sem a presença da imprensa, que permanece do lado de fora do prédio.

O Tribunal do Júri irá definir o destino dos 26 PMs acusados de matarem 15 detentos na Casa de Detenção de São Paulo, em outubro de 1992.