Júri de Bola, acusado de matar Eliza Samudio, entra no quarto dia nesta quinta-feira

19h30 – O promotor terminou seu interrogatório questionando como foi a votação recebida pelo delegado Edson Moreira para vereador de Belo Horizonte. O depoente afirmou que foi o terceiro mais votado da capital. Henry perguntou se houve algum outro profissional do direito candidato, e o delegado disse que o “doutor Ércio Quaresma”, que teve apenas 345 votos e não foi eleito.

Neste momento, a juíza acaba de indeferir pedido da defesa de realizar diligências na casa de Bola. Ela deferiu, porém, pedido para que o detento Jailson Alves seja novamente interrogado em plenário. Com isso, permanece sem previsão de término o julgamento de Bola, que entra nesta sexta-feira em seu quinto dia. Às 19h30, alegando cansaço, os jurados pediram que a sessão fosse interrompida, o que a juíza acatou.

18h07 – Questionado sobre quanto tempo se passou desde a morte da Eliza até o início dos trabalhos periciais na casa de Bola, ele afirmou que o crime ocorreu no dia 10 de junho e a perícia foi feita no dia “6 ou 7 de julho”.

Sobre a data em que o bebê de Eliza foi resgatado pela polícia, ele disse se lembrar que era uma sexta-feira ou sábado “porque tinha um jogo do Brasil”, e que isso ocorreu entre os dias 18 e 26 de junho. Ele admitiu que dessa data até a perícia na casa de Bola “demorou bastante”.

17h40 – O promotor pergunta se, ao prestar declarações para a delegada Ana Maria Santos, o menor disse que descreveu o assassino de Eliza como negro para confundir o trabalho da polícia. O delegado diz que sim. Ele pergunta se o menor se referiu ao assassino de Eliza por 14 vezes, mas Moreira diz que não sabe.

O promotor pergunta se ele reconhece uma falha dentária apontada pelo menor para descrever o suposto executor de Eliza, e mostra fotos para Moreira. O depoente reconhece e diz que, salvo engano, Marcos Aparecido usaria prótese móvel. E responde que, na época da prisão, foi pedido exame odontológico para esclarecer uma suposta agressão que o ex-policial teria sofrido, que teria ocasionado a perda de um dente.

16h55 – Depois de mais de 11 horas de interrogatório, a defesa encerrou as perguntas ao delegado Edson Moreira. Um dos defensores de Bola, Fernando Magalhães, fez pouco mais de 40 minutos de questionamentos após o colega Ércio Quaresma ter tido seu direito de palavra cassado por abuso. Neste momento, o promotor Henry Vasconcelos faz perguntas à testemunha.

15h45 – A juíza Marixa Rodriguez cassou o direito de palavra do advogado Ércio Quaresma por abuso e intimidação da testemunha, além de falta de respeito. O pedido foi feito pelo promotor Henry Vasconcelos. Os demais advogados do réu Marcos Aparecido dos Santos poderão continuar questionando o delegado Edson Moreira. Moreira começou a depor na quarta-feira e continua nesta quinta. Já são mais de 10 horas de interrogatório.

15h15 – A juíza parou o julgamento para almoço, a pedido de Quaresma, que disse ainda ter 12 horas de perguntas. Sempre irônico, ele diz que não está sendo bem cuidado. A juíza o aconselha a pedir um lanche a alguém de sua equipe.

Antes do intervalo, o promotor pediu a palavra para dizer que o interrogatório de Moreira por Quaresma é “vingativo”, além de instruir sua equipe a tratar mal e intimidar as testemunhas. E pede que a juíza retire o direito de palavra do advogado.

Bem a seu estilo, o advogado afirma: “a porta da rua é a serventia da casa”. E chamou o promotor de covarde. “Deveria montar na vassoura e sumir daqui porque não tem a conduta de homem. É um covarde em todos os seus aspectos”, prosseguiu o controverso advogado. A juíza vai decidir após o almoço sobre o pedido do promotor.



15h01 – Quaresma pergunta a Edson Moreira se Bruno esteve ou não no local da execução. O delegado aposentado diz que algumas testemunhas disseram que sim, outras que não, e por isso ele não quis afirmar isso no inquérito.

O advogado de Bola pergunta por que seu cliente não matou Bruninho, e ele responde que “essa morte não estava no pacote”. Questionado se Eliza tentou fugir durante seu sequestro, Moreira diz achar que não.

14h22 – Diante das provocações de Quaresma, o promotor Henry Vasconcellos se exaltou. “O senhor é um canalha mentiroso”, disse o promotor. Quaresma respondeu: “Canalha é o senhor. Vou provar que o senhor é um canalha”. A juíza precisou intervir para pedir calma.

Quaresma não se intimida e chama Luiz Henrique Romão, o Macarrão, de “miojo”, ao questionar se Moreira tem conhecimento de sua condenação. Ele diz que sim. A mesma pergunta é feita sobre Bruno. Novamente ele diz que sim.

12h24 – Sobre denúncia de que teria extorquido um reitor, desviado diárias e dado fuga a um preso, quando ele era chefe do Deoesp (Departamento de Operações Especiais), o depoente disse que impetrou com três habeas corpus e houve trancamento dos três inquéritos. O assistente de acusação José Arteiro protesta contra “inquirição e inquisição” do delegado sobre fatos que nada tem a ver com o processo de seu cliente. Quaresma diz que tenta mostrar idoneidade da testemunha. A juíza pede que o advogado se restrinja ao processo.

11h50 – O delegado voltar a perder a paciência com Quaresma e interrompe uma pergunta. “Por que o senhor não olha nos autos para saber”, questionou. “Posso perguntar?”, ironizou o defensor de Bola. A juíza o repreende mais uma vez: “Sem ironias, doutor”. Bastante irritado, Moreira confirma que foi acusado por Bruno de cobrar R$ 2 milhões para aliviar a situação dele, e diz que não se sabe no que deu a investigação da corregedoria sobre o caso.

11h47 – Quaresma pergunta se Moreira mandou que as delegadas Alessandra Wilke e Ana Maria Santos gravassem a viagem em que trouxeram Bruno do Rio de Janeiro de avião – o vídeo acabou vazando para uma rede de televisão. O delegado respondeu que não mandou, mas as delegadas têm total liberdade para fazê-lo “até por questões de segurança”. O advogado de Bola também questiona como ele ficou sabendo da gravação e se ela foi anexada aos autos. Moreira diz que sim, assim que ficou sabendo determinou “degravação” na perícia e depois anexado aos autos. E que tomou conhecimento da tal gravação após reportagem.

11h45 – Moreira responde a Quaresma que falou, sim, que “Bola mata sorrindo e vai ao velório chorar”. Quaresma pergunta também se Moreira disse, em um programa de tv que participou com ele, que as provas contra Bola eram frágeis. O delegado respondeu que ele disse, na verdade, que as provas contra Bola no caso do carcereiro eram mais frágeis do que no caso Bruno. “Depois eu saí da entrevista porque ele (Quaresma) estava antecipando a discussão que teria em plenário”, afirmou o depoente. Bola foi julgado em novembro acusado de ter matado um carcereiro, mas foi inocentado por falta de provas.

11h12 – O delegado disse que Ércio Quaresma “cooptava e coordenava” todos os advogados dos demais acusados. O advogado afirmou que Edson Moreira tem “memória seletiva”. A juíza pediu que ele não fizesse acusações no plenário.

O defensor de Bola tenta apontar erros de conduta nas investigações. O foco dele são interrogatórios feitos a Dayanne do Carmo, ex-mulher de Bruno. Pergunta, por exemplo, se o delegado sabe de uma carta enviada por ela à OAB na qual reclama de não ter seu advogado em um desses interrogatórios e de não poder encontrar a família. O delegado respondeu que, por causa da carta, a ex de Bruno foi denunciada por calúnia.

11h11 – O clima esquentou na sala do júri do Fórum de Contagem. Repreendido várias vezes pela juíza Marixa tanto pelas ironias usadas no interrogatório como pela indução de respostas por meio de argumentação, o advogado Ércio Quaresma segue com sua estratégia de tentar cansar o depoente, o delegado Edson Moreira, que depôs nessa quarta-feira por mais de cinco horas. Nesta quinta ele já responde às perguntas por mais de uma hora. O delegado pediu respeito. “Você está deturpando minhas palavras”, protestou Moreira.

10h40 – Prossegue na manhã desta quinta-feira, 25, o interrogatório do delegado Edson Moreira pela defesa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que está sendo julgado desde segunda-feira no Fórum de Contagem pelo assassinato de Eliza Samudio.

O advogado Ércio Quaresma questionou o delegado sobre como ele saberia de uma ligação de “Bruno ou Macarrão” para Bola em fevereiro de 2010, se as investigações começaram em junho. “Quebra de outros sigilos, né doutor”, afirmou Moreira. Bastante provocativo, Quaresma acaba de ser repreendido pela juíza Marixa Rodrigues. “Não vou permitir que o senhor intimide a testemunha”, afirmou a juíza.

Aline Reskalla, Especial para o Estado