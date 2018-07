"Mão de Deus" escolheu papa argentino, diz Maradona

REUTERS – A mesma “mão de Deus” que ajudou a Argentina na Copa do Mundo de 1986 escolheu o novo papa argentino, disse o ex-jogador Diego Maradona, autor do famoso gol com a mão marcado pela Argentina contra a Inglaterra, que ainda é motivo de polêmica em todo mundo.

Em uma carta ao jornal Il Messaggero, de Roma, na quarta-feira, a partir de sua residência em Dubai, Maradona, de 52 anos, descreveu-se como um católico devoto e disse que ficou alegre com a eleição de seu compatriota cardeal Jorge Bergoglio como papa Francisco.

“Estou realmente muito feliz e tenho certeza que meu entusiasmo é compartilhado por todo o povo argentino”, escreveu Maradona. Todo mundo na Argentina pode lembrar ‘a mão de Deus’ no jogo com a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986. Agora, no meu país, a ‘mão de Deus’, nos trouxe um papa argentino”, disse Maradona.