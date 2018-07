Ministério Público oferece denúncia contra suspeitos pelo incêndio da Kiss

O Ministério Público do Rio Grande do Sul oferece denúncia à Justiça contra os suspeitos pelo incêndio da boate Kiss, de Santa Maria, nesta terça-feira. Os promotores de Justiça Joel de Oliveira Dutra e Maurício Trevisan concluíram a análise das 13 mil páginas do inquérito policial na segunda-feira. Se a Justiça abrir processo, eles passarão à condição de réus. A tragédia ocorreu na madrugada de 27 de janeiro e matou 241 pessoas.

O inquérito policial indiciou 16 pessoas. Nove delas, incluindo os donos da boate e dois integrantes do conjunto musical que se apresentava na casa, foram acusadas de homicídio doloso, com dolo eventual, quando o responsável assume o risco de matar. Quatro funcionários municipais que teriam falhado na emissão de alvarás ou na fiscalização foram indiciados por homicídio culposo. Dois bombeiros foram indiciados por fraude processual e um ex-sócio da Kiss por falso testemunho. A polícia também apontou responsabilidades de outras 12 pessoas, entre as quais o prefeito Cezar Schirmer (PMDB), que serão processadas, se for o caso, pelo Tribunal de Justiça e pela Justiça Militar.

Ministério Público concede entrevista coletiva. Veja como foi:

15h37 – Promotores encerram a coletiva e se encaminham para o salão do Tribunal de Júri para entregar a denúncia

15h31– Promotor afasta possibilidade de novas prisões por enquanto.

15h20 – Sobre as escolhas das testemunhas, MP selecionou 39 vítimas e 32 testemunhas de acordo com as informações que elas apresentaram nos depoimentos.

15h – MP pede o arquivamento do indiciamento de três pessoas:

Ricardo de Castro Pasche (gerente da boate, mas sem poder decisório)

Luiz Alberto Carvalho Júnior (Secretário Municipal do Meio Ambiente)

Marcos Vinícius Bittencourt Biermann (funcionário da Secretaria de Finanças)

MP não conseguiu detectar o dolo, direto ou eventual, na conduta dos bombeiros Gilson Martins Dias e Vagner Guimarães Coelho

14h46 – MP solicita novas investigações à polícia referentes a suposta responsabilização também de outras quatro pessoas:

Ângela Aurelia Callegaro (irmã de Kiko)

Marlene Teresinha Callegaro (mãe de Kiko)

Miguel Caetano Passini (secretário de Mobilidade Urbana)

Beloyannes Orengo de Pietro Júnior (chefe da fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana)

14h45 – Volmir Astor Panzer não tinha sido indiciado no inquérito policial

14h40 – Acusados por fraude processual:

Gerson da Rosa Pereira (major dos bombeiros)

Renan Severo Berleze (sargento dos bombeiros)

Acusados por falso testemunho:

Élton Cristiano Uroda (ex-sócio da boate Kiss)

Volmir Astor Panzer (foi contador da boate)

14h38 – Duas pessoas são acusadas por fraude processual e duas por falso testemunho

14h28 – MP acusa 4 pessoas por homicídio doloso qualificado, são elas:

Mauro Londero Hoffman (sócio-proprietário da Kiss)

Elissandro Callegaro Spohr (sócio-proprietário da Kiss)

Marcelo de Jesus dos Santos (vocalista da banda Gurizada Fandangueira)

Luciano Augusto Bonilha Leão (produtor da banda)

14h25 – Promotor diz que funcionários da boate Kiss não tinham preparo para enfrentar uma emergência



14h23 – Trabalho do MP é fazer uma análise criteriosa. É isso que estamos prestando contas hoje, diz promotor

14h20 – MP entende que acusados assumiram o risco de produzir o resultado, diz promotor David Medina

14h – Começa a coletiva para a divulgação dos nomes dos acusados