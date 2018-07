Motorista sem CNH e embriagado mata skatista em Guarulhos

O adolescente Gabriel Luiz da Silva Pinto, de 15 anos, morreu na madrugada deste domingo em Guarulhos, após ser atropelado por motorista bêbado. Ele andava de skate na Rua Noel Rosa, quando foi atingido por uma Saveiro. O condutor, Tiago da Silva, de 26 anos, estava dirigindo em alta velocidade e não possuía carteira de habilitação, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

Uma das testemunhas, uma jovem de 20 anos, disse à polícia que estava anotando a placa do carro quando Tiago a arrancou do veículo e bateu com ela em seu olho.

No boletim de ocorrência, policiais afirmaram que o condutor apresentava “sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, fala desconexa e presença de hálito etílico”. Ele fez teste do bafômetro, que indicou 0,71 ml de álcool – o limite é de 0,33 ml.

Tiago foi indiciado por homicídio simples com dolo eventual e está preso na carceragem do 1.º DP de Guarulhos.

Ciclista. Há duas semanas, um ciclista foi atropelado na Avenida Paulista, em São Paulo. Por volta das 6 horas da manhã do dia 10 de março, Siwek, que voltava com um amigo de uma boate no Itaim, atropelou o operador de rapel David Santos Sousa. Testemunhas relataram que Siwek conduzia em ziguezague e em alta velocidade. Com o impacto, o braço de Sousa foi amputado e caiu dentro do carro de Siwek. Em seguida, o estudante dirigiu até a Rua Ricardo Jafet, onde jogou o braço de Sousa em um córrego. Depois ele se apresentou à polícia. O operador de rapel foi levado ao Hospital das Clínicas, onde permanece até hoje. Ele não corre risco de vida.