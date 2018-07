Osvaldo Negrini Neto é a última testemunha a ser ouvida nesta segunda-feira

O perito Osvaldo Negrini Neto é a última testemunha a depor nesta segunda-feira no Fórum da Barra Funda, pelo julgamento do massacre do Carandiru. Ao longo desta segunda, cinco testemunhas de acusação foram interrogadas, nenhuma da defesa.

Nessa primeira etapa do julgamento, 26 policiais militares são acusados pela morte de 15 detentos no segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru, no dia 2 de outubro de 1992. Compareceram 24 réus – dois não puderam estar no plenário por problemas de saúde. Na terça, os trabalhos devem ser retomados às 9h.