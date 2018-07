Ouça: Sites vendem diplomas falsos de universidades

Natália Oliveira, da Rádio Estadão

Diplomas falsificados de nível superior estão sendo vendidos livremente na internet. A compra pode ser feita por qualquer pessoa – até mesmo por quem nunca cursou uma universidade. Os supostos comerciantes oferecem até certificados da área médica. Um diploma de Enfermagem, por exemplo, custa R$ 6 mil.

Em diversos sites, falsificadores prometem entregar os diplomas de curso superior em prazos de até dez dias. Dizem também que o documento entregue terá um suposto reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) e será oficializado, com a publicação no Diário Oficial da União.

Sem saber que se tratava de uma reportagem, um atendente do site Sucesso Corp, explicou por telefone como funciona o esquema ilegal à Rádio Estadão. É preciso enviar documentos à faculdade indicada pelo negociador e pagar 60% do valor, como sinal. Por um diploma de Pedagogia, ele cobrou R$ 4,5 mil.

Ouça abaixo trechos da conversa com o atendente da Sucesso Corp e da entrevista com o diretor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, José Roberto Covac.

“Eu consigo para você, sai 4 e meio. (..) Em dois, três dias o MEC deu ok, mais oito dias sai a publicação, eu mando levar”

“Esse sai 6 mil. De repente eu posso conseguir (da faculdade) que você (quer), como posso conseguir outra”

“Aí em São Paulo você tem a presbiteriana e, se for o caso, eu consigo pra você pela Unip”

“Me parece que há uma máfia que alguém de dentro da universidade está fabricando documentação”,o diretor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, José Roberto Covac.

