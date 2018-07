Papa Francisco já tem agenda cheia de compromissos

Menos de 24 horas após ser nomeado, o papa Francisco já tem a agenda repleta de compromissos a serem cumpridos nos próximos dias. O primeiro deles será a celebração Angelus, no domingo, informou o porta-voz do Vaticano, Padre Federico Lombardi.

O primeiro compromisso do papa Francisco foi a visita nesta manhã à Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Daqui a pouco, às 17h de Roma (13h em Brasília), o papa presidirá sua primeira missa com os cardeais-eleitores na Capela Sistina.

Amanhã, às 11h locais (7h em Brasília), o Santo Padre vai receber em audiência todos os cardeais na Sala Clementina. No sábado, às 11h (7h em Brasília) haverá um encontro com os jornalistas na Sala Paulo VI. Já no domingo, dia 17, o papa Francisco recitará o Angelus diretamente do Apartamento Papal, ao meio-dia (8h em Brasília).

A Santa Missa para a solene inauguração do pontificado será celebrada na Praça São Pedro na terça-feira, dia 19, às 9h30 locais (5h30 em Brasília). Na quarta-feira, o papa Francisco participará de uma audiência aos Delegados Fraternos.