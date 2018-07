Saída da Guarda Suíça de Castelgandolfo marca fim do pontificado de Bento XVI

18h – Governo provisório da Igreja Católica passa para as mãos do cardeal camerlengo, que hoje é o cardeal Tarcisio Bertone. Entre as responsabilidades dele está a administração dos bens e dos direitos temporários da Santa Sé. Ele deverá ser ajudado por três cardeais assistentes.

16h30 – Com o fim do papado de Bento XVI, o anel do pescador, que ele usa na mão direita, será destruído, assim como ocorre quando o pontífice morre. O site do Vaticano também foi alterado para mensagem que mostra que o papado está vago.

16h15 – Bento XVI passa a ser chamado de papa emérito.



16h – A Gendarmeria, formada por policiais italianos, passa a cuidar da segurança de Bento XVI no lugar da Guarda Suíça, que cuida da segurança pessoal do papa. Em ato simbólico, a Guarda Suíça fecha o portão do Castelgandolfo. As pessoas gritam ‘Viva o papa’ do lado de fora.

O papado está oficialmente vago a partir de agora, a espera da eleição do próximo papa.

15h40 – Em poucos minutos, termina oficialmente o pontificado de Bento XVI. Às 16h, a guarda oficial do papa deixará o Palácio de Castelgandolfo, onde Bento XVI está instalado. A guarda do Vaticano cuidará da segurança a partir de então.

14h59 – TV Estadão: Sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP, analisa o impacto da renúncia de Bento XVI e os desafios para o próximos papa. Acompanhe a entrevista ao vivo.

14h13 – Em seu último discurso à frente da Igreja Católica, Bento XVI lembrou que, em menos de duas horas, já não será mais o líder maior da Santa Sé. “Já não serei mais papa, mas um peregrino que se encaminha para a sua última etapa na terra”, disse. “Como sabem, hoje é um dia diferente dos anteriores. Eu só serei o Sumo Pontífice da Igreja Católica até as 20h (16h de Brasília)”.

13h40 – Papa lembra que deixará o posto de pontífice às 20h de Roma (16h de Brasília), mas reafirma sua intenção de continuar contribuindo coma Igreja. “Obrigado, boa noite”, diz em italiano à população. Essas foram suas últimas palavras à frente da Igreja para os fiéis.

13h39– “Caros amigos, estou feliz de estar com vocês”, diz. “Obrigado pela vossa amizade e vosso afeto”. “Já não serei (às 16h de Brasília) papa, mas um simples peregrino que se encaminha para sua última etapa na terra”.

13h37 – Bento XVI chega à sacada para falar aos presentes. “Obrigado de todo coração”, diz ao chegar à varanda.

13h32 – Papa chega à residência oficial de verão. Multidão o aguarda na praça, em frente à varanda onde ele irá aparecer.

13h29 – Bento XVI segue em carreata em direção ao palácio.

13h26– Palácio de Castelgandolfo, de onde o papa irá saudar a população.

13h23 – População e autoridades esperaram pelo papa em Castelgandlfo. Helicoptero pousa nesta momento. Papa deve ir ao pórtico da residência oficial para saudar os fiéis. Sinos anunciam a sua chegada.

13h10 – Papa publica sua última mensagem em seu Twitter oficial: “Obrigado pelo amor e apoio. Que experimenteis sempre a alegria de ter sempre Cristo como o centro das vossas vidas”.

13h07 – Helicóptero decola nesta momento rumo à Castelgandolfo. Sinos tocam em Roma.

13h02 – Bento XVI entra no helicóptero da Força Aérea Italiana neste momento. Distância até Castelgandolfo é de cerca de 30 km, percorridos em aproximadamente 15 minutos. População e autoridades já se reúnem na cidade para recebê-lo.

Antes de embarcar no helicóptero, Bento 16 disse adeus a monsenhores, funcionários do Vaticano e a guardas suíços no pátio do palácio apostólico da Santa Sé.

13h00 – Veja o vídeo em que Bento XVI se despede dos cardeais.

12h59 – Papa segue em comboio em direção ao helicóptero que o levará para Castelgandolfo.

12h53– Papa Bento XVI começa a deixar as dependências do Vaticano. Ele é aplaudido por cardeais e membros da Igreja ao chegar ao pátio interno.

12h46 – O apartamento do papa no Vaticano e o elevador de acesso a ele serão fechados às 20h (16h de Brasília) do horário de Roma, quando Bento XVI encerra oficialmente seu pontificado. A informação foi dada pelo porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.

12h43– O helicóptero que levará o papa a Castelgandolfo já está no Vaticano há cerca de uma hora.

12h32 – Estadão Dados: Com maior número de católicos, Brasil tem 4% dos votos para papa.

12h29 – Cardeais da América Latina são apontados como alguns dos principais favoritos para o conclave. Mas, em conversa com o Estado, vários deles deixam claro que não existe uma solidariedade regional entre os 19 nomes que votarão e orientações radicalmente opostas impedem qualquer tipo de aliança total na região para apoiar um nome único.

12h28– Estadão Dados: em oito anos, Bento XVI rearranjou o poder na Igreja.

12h21 – Dilma envia mensagem de apoio a Bento XVI manifestando respeito à decisão de renunciar. “Desejo que essa nova fase de recolhimento o encontre com saúde e paz”

12h19 – Arquidiocese de São Paulo celebra missa de Ação de Graças a Bento XVI

12h12 – Papa deve deixar o Vaticano por volta das 12h30 de Brasília (16h30 no horário de Roma). Voo até a até Castelgandolfo é de 15 minutos. Na cidade, onde fica a residência de verão da Senta Sé, Bento XVI irá saudar a população de sua janela.

12h00– Em seu último dia como chefe da Igreja Católica, após quase oito anos no cargo, o papa Bento XVI se despediu nesta quinta-feira, 28, dos cardeais no Vaticano e prometeu seguir as orientações do próximo líder. Às 12h30 (16h30 de Roma), ele deixará a sede da Igreja e voará em um helicóptero para a casa de verão da Santa Sé, em Castelgandolfo, a 30 km de Roma. Lá, aparecerá na janela para saudar a população local, no que deve ser sua última aparição em público. Às 20h (16h de Brasília) termina oficialmente seu pontificado, após 7 anos, 10 meses e 9 dias. Nesta sexta-feira, os cardeais começarão a determinar a data do conclave para a escolha de um novo líder, que muitos já apontam que começaria no dia 10. O anúncio oficial deve ser feito apenas no dia 4.

Na cerimônia desta quinta-feira, realizada na sala Clementina, Bento XVI foi cumprimentado pelos cardeais e prometeu respeito às orientações do próximo papa.”Desde hoje prometo ao futuro papa minha incondicional reverência e obediência”, disse o pontífice, no início do ritual conhecido como “beija-mão”. A cerimônia começou às 7h do horário de Brasília na sala Clementina (11h de Roma) e durou cerca de uma hora. No final desta tarde, o sinal que anunciará que o alemão já não é mais papa será dado quando a Guarda Suíça, que o acompanha, deixar Castelgandolfo. No momento em que Bento XVI deixar o papado, o anel do pescador, usado por ele na mão direita, será destruído, como ocorre quando um pontífice morre.

Praça São Pedro. Nessa quarta-feira, o papa se despediu dos fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, onde tradicionalmente são concedidas as bênçãos aos domingos. Cerca de 150 mil pessoas de diversas partes do mundo compareceram ao local e saudaram o pontífice, que discursou em diversos idiomas – incluindo o português. “Foi um trecho do caminho da Igreja em que houve momentos de alegria e de luz, mas também momentos difíceis”, afirmou na sua última aparição como papa na sede da Igreja Católica.