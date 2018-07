Em entrevista, o correspondente do ‘Estado’ em Buenos Aires, Ariel Palacios, diz que papa Francisco sabe lidar com crises políticas e econômicas e que deve levar essa experiência para o Vaticano.

Cristina Kirchner terá que lidar com antigos conflitos, remanescentes da gestão do marido Néstor para equilibrar a relação com o novo papa. Assista à entrevista: