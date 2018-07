Perito conta que ficou com sangue até as canelas dentro do Pavilhão 9 do Carandiru

O perito Osvaldo Negrini Neto é a quinta testemunha de acusação a depor no Fórum da Barra Funda nesta segunda-feira.

Neto disse que, nas primeiras celas que pôde examinar, no corredor do segundo pavimento do Pavilhão 9, havia marcas de balas nas celas e sangue. “Tinha uma poça de sangue que eu fiquei com sangue até as canelas”, afirmou.

A testemunha contou que a retirada dos corpos do presídio prejudicou a perícia. Ele mostrou aos jurados as fotos que tirou no presídio e o laudo que fez à época do massacre.