Perito Osvaldo Negrini Neto é a quinta testemunha a ser ouvida no julgamento do Carandiru

A quinta testemunha de acusação no julgamento do Carandiru começou a ser ouvida: o perito criminal Osvaldo Negrini Neto.

No dia 2 de outubro, o perito foi à Casa de Detenção de São Paulo por volta das 20h30. Chamado pela polícia, Neto afirmou que tinha a informação de que havia oito mortos na prisão quando chegou ao local.

“Eu estava ansioso por entrar no Pavilhão 9 para fazer algumas fotos”, afirmou. Permitiram que eu fizesse fotos do lado de fora do edifício. Chegando lá, havia uma barricada da PM, impedindo a entrada no local. “Eu notei que havia cavidades de balas nas paredes, do lado de fora”. Imediatamente, ele disse ter pensado que houve tiroteio. “Me chamou muita atenção, na extremidade de quem entra, um líquido avermelhado que parecia sangue. Estava descendo nas paredes como se fosse uma cascata.”