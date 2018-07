Presidente Dilma congratula novo papa

Em nota divulgada há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a presidente Dilma Rousseff congratulou o novo papa da Igreja Católica, o argentino Jorge Mario Bergoglio, jesuíta de 76 anos. Segundo Dilma, o Brasil “acompanhou com atenção” o conclave e aguarda “com expectativa” a vinda do papa Francisco I ao Rio de Janeiro, para participar da Jornada Mundial da Juventude, que ocorre de 23 a 28 de julho deste ano.

Estão previstos pelo menos dois encontros da presidente com o novo papa durante a Jornada Mundial da Juventude, segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. O primeiro encontro ocorreria no Palácio Laranjeiras, onde haveria uma reunião privativa; o segundo, na missa principal, em Guaratiba.

Confira, abaixo, a íntegra da nota:

“Em nome do povo brasileiro, congratulo o novo papa Francisco I e cumprimento a Igreja Católica e o povo argentino. Maior país em número de católicos, o Brasil acompanhou com atenção o conclave e a escolha do primeiro papa latino-americano. É com expectativa que os fiéis aguardam a vinda do papa Francisco I ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude, em julho. Esta visita, em um período tão curto após a escolha do novo pontífice, fortalece as tradições religiosas brasileiras e reforça os laços que ligam o Brasil ao Vaticano.”

Dilma Rousseff

Presidenta da República Federativa do Brasil