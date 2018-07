Previsto para as 9h, julgamento do massacre do Carandiru ainda não foi retomado

O julgamento do massacre do Carandiru entra em seu quinto dia nesta sexta-feira, dia 19. Como nos outros dias, os trabalhos estavam previstos para as 9h, mas o horário não foi respeitado.

Durante o dia, haverá o interrogatório de quatro dos 26 réus acusados pela morte de 15 detentos no segundo pavimento do Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, em 2 de outubro de 1992. Depois, a intenção é iniciar os debates e promulgar a sentença dos réus. Dependendo do ritmo das atividades, os trabalhos podem seguir pelo final de semana.