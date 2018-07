Pouco depois das 11h, a imprensa foi autorizada a entrar no plenário do Fórum da Barra Funda, sem celulares ou computadores. A primeira testemunha de acusação, o detento à época do massacre, Antonio Carlos Dias, está sendo ouvida.

Até agora, cinco testemunhas de acusação e uma de defesa estão presentes no fórum, de um total de 24.

O áudio da sessão foi liberado na sala de imprensa.