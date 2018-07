Promotor pede absolvição de três réus pelo massacre do Carandiru

O promotor Fernando Pereira da Silva, primeiro a falar nos debates neste sábado, dia 20, defendeu a não individualização da pena. “Esse é o julgamento de uma ação coletiva, e não de indivíduos.” Segundo ele, “cada um assume ter atirado e participado daquela ação. Cada qual tem teve ciência de contribuir para uma ação comum.”

Silva disse ainda que o Ministério Público não pretende condenar todos os policiais militares de “roldão”. Ele pediu a absolvição de três réus. Roberto Ribeiro da Silva, de acordo com o promotor, participou das ações apenas no terceiro andar, diferentemente do que consta na denúncia. Dessa forma, o réu deve ser inocentado para ser novamente julgado na próxima etapa do julgamento, que vai apurar as mortes que ocorreram no terceiro pavimento.

Outros dois policiais militares, Maurício Marchese Rodrigues e Eduardo Espósito, também não poderiam ser condenados porque faziam parte da tropa de canil e estavam sob o comando do coronel Luiz Nakaharada, comandante da invasão da Rota no terceiro pavimento. Segundo o promotor, eles não ingressaram no corredor do segundo pavimento – ficaram nas escadas e atiraram por cima das barricadas, sem atingir ninguém.

Por fim, Silva ainda disse que duas das 15 mortes a que os réus são acusados devem ser descontadas. Esses detentos morreram em decorrência de feriamentos por armas brancas, o que indica que podem ter sido assassinados por outros presos. Dessa forma, conforme o promotor, dos 26 policiais militares acusados, 23 são responsáveis por 13 mortes, causadas por armas de fogo, no segundo pavimento.