Quarta testemunha de acusação depõe há uma hora no Fórum da Barra Funda

O depoimento da quarta testemunha de acusação, o agente penitenciário Moacir dos Santos, já dura uma hora no Fórum da Barra Funda.

“Não precisa ser nenhum estrategista para saber que colocar a Rota dentro de um presídio não vai dar certo“, afirmou o agente. Segundo ele, o portão foi arrombado com “prazer” pelos policiais “Eu tinha a chave”. Após a abertura do portão, a tropa teria entrado já atirando.

O agente também contou que houve uma discussão de uma cúpula formada por autoridades para decidir como transportar os corpos para o IML (Instituto Médico Legal), com a intenção de despistar a imprensa e as famílias das vítimas. Ele explicou que os cadáveres eram jogados em caminhões que serviam para transportar presos.

“A galeria estava forrada com os corpos”, afirmou Moacir sobre o chão da galeria no segundo pavimento do Pavilhão 9. Ele descreveu a cena como um “tapete de mortos“.