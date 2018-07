Quase nove anos depois de crimes, Gil Rugai deve contar sua versão nesta quinta-feira

12h29 – Terminou agora o depoimento do publicitário Rudi Otto, então sócio de Gil Rugai na época do crime, um dos mais importantes até o momento para a acusação. A testemunha afirmou que viu Gil com uma “mala de fuga”, que conteria duas facas, uma pistola, um canivete, uma estrela ninja, papéis e selos de ácido (droga conhecida como LSD). Esse material teria sido mostrado por Gil a ele no escritório que os dois mantinham nos Jardins.

Rudi confirmou no depoimento o que disse à polícia na época do crime: que desconfiou de Gil ao tomar conhecimento dos assassinatos. Ele contou ainda que ao saber do que tinha acontecido, na terça-feira posterior às mortes (ocorridas domingo), vasculhou o escritório em busca da arma utilizada. O publicitário relatou que após ter prestado depoimento à polícia recebeu ameaças de morte em sua secretária eletrônica e imediatamente relacionou os fatos. Disse que Gil falava mal do pai e da madrasta e que o ex-sócio não tinha afinidade com Luiz Rugai.

10h12 – O quinto dia de julgamento de Gil Rugai, de 29 anos, acusado de assassinar a tiros o pai e a madrasta em março de 2004, vai começar daqui a pouco no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Três testemunhas foram intimadas pelo juiz e devem ser ouvidas nesta quinta-feira, 21: um vigia da rua da casa onde as vítimas foram mortas, em Perdizes (o terceiro vigia a ser ouvido); o motorista de uma residência vizinha e um ex-sócio do réu.

Em seguida, na parte da tarde, é esperado o início do interrogatório de Gil Rugai, que pode se estender até o fim da noite. A sentença é prevista para esta sexta-feira, quando deve ocorrer um procedimento chamado debate: explanações finais da acusação e da defesa, cada uma com um hora e meia. Também pode haver réplica da acusação e tréplica da defesa, ambas com uma hora. A etapa seguinte é a reunião dos sete jurados, que vão responder a uma série de perguntas do juiz, apenas com sim ou não. As respostas irão determinar se Gil Rugai será condenado ou absolvido e, no caso de condenação, o tamanho de sua pena.

8h53 – Quase nove anos após a morte do pai e da madrasta, no dia 28 de março de 2004, Gil Rugai, acusado pelos assassinatos, deve finalmente contar sua versão na tarde desta quinta-feira, 21. Hoje será realizado o quarto dia de júri no Fórum da Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

Gil deve dizer em seu depoimento que não trabalhava nas finanças da empresa do pai na época do crime, que não brigou com ele dias antes de sua morte e que é inocente, rebatendo alguns dos principais argumentos que vem sendo usados pela acusação para incriminá-lo.

No plenário, defesa e acusação se dividirão entre dois perfis: o jovem pacato, que amava o pai e está no banco dos réus apenas por ser esquisito, e o filho perigoso, com alto poder de persuasão que premeditou o crime por dinheiro. Quando foi preso pela primeira vez, Gil disse ser “absurda” a desconfiança contra ele.

Classificado como esquisito pelos próprios defensores, Gil guardava, na época do crime, seringas com sangue em seu quarto. Os objetos foram apreendidos pela polícia com símbolos nazistas, uma nota fiscal que revelava a compra de um coldre – espécie de cinto usado para segurar armas – e cápsula de bala compatível com a pistola usada para assassinar as vítimas, uma semiautomática calibre 380.

Todos esses elementos serão citados pela acusação para definir o perfil do réu. Além dos objetos incomuns, o promotor Rogério Zagallo deve discorrer sobre o fato de Gil ter criado, meses antes do crime, uma empresa que concorreria com a produtora de vídeo do pai.

Atualmente, Gil mora com a avó materna, que sofre de mal de Alzheimer. Não trabalha nem estuda formalmente.

O crime. Gil Rugai é o único suspeito de matar Luiz Carlos Rugai e a madrasta, Alessandra de Fátima Troitino, na noite de 28 de março de 2004. O assassinato aconteceu na mansão em Perdizes onde o casal morava, na zona oeste. Alessandra foi atingida por cinco tiros e Luiz Carlos, por quatro.

Hoje com 29 anos, o réu ficou dois anos e meio preso, depois que provas periciais e o testemunho de um vigia noturno da rua da residência indicaram a sua presença no local.

Estratégia da defesa. Os advogados de Gil Rugai trabalharam para rebater, separadamente, cada um dos argumentos da acusação nos três dias do julgamento. Na segunda feira, quando o júri teve início, Marcelo Feller e Thiago Gomes Anastácio apontaram erros nos laudos periciais; no segundo dia, procuraram desqualificar as testemunhas de acusação que colocavam Gil no local do crime; nessa terça-feira, terceiro dia de julgamento, questionaram a motivação do assassinato: a descoberta, por parte de Luiz Carlos Rugai, de que seu filho teria roubado dinheiro de sua produtora de vídeos, a Referência Filmes. Um contador que prestava serviço para e empresa, convocado para depor como testemunha de defesa, disse desconhecer qualquer desfalque.

Adriana Ferraz e Bruno Paes Manso, O Estado de S. Paulo