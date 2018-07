Quatro testemunhas de acusação depuseram; julgamento vai para o intervalo

A quarta testemunha de acusação foi dispensada após mais de uma hora e meia de depoimento. O agente penitenciário Moacir dos Santos era diretor de segurança e disciplina na Casa de Detenção à época do massacre do Carandiru, no dia 2 de outubro de 1992.

O juiz José Augusto Nardy Marzagão deu intervalo antes de retomar os depoimentos das testemunhas de acusação. Até agora, quatro testemunhas foram interrogadas, sendo dois três ex-detentos do Carandiru e um agente penitenciário.