Saiba quais são os componentes que dão cor à fumaça

A cor da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina depende do tipo de produto químico usado no momento da sua emissão.

Se não houver consenso e a fumaça for preta, é usado um cartucho contendo perclorato de potássio, antraceno (um componente do carvão) e enxofre para as cédulas que serão queimadas.

Se houver um novo papa, a fumaça é expelida na cor branca, indicando que a Igreja possui um novo líder. Nesse caso, é adicionado clorato de potássio, lactose e resina de colofônia (que dá a cor clara à fumaça).