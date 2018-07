Santa Catarina tem dois novos atentados no fim de semana

Júlio Castro, Florianópolis – Mais duas novas ocorrências puseram fim à trégua de 24 horas registrada na onda de atentados em Santa Catarina. Agora já somam 85 o número de atentados em 27 municípios. A calmaria foi rompida, às 21h50 da noite de sábado quando dois homens em uma moto dispararam pelo menos 11 tiros contra a casa da família de um agente do Departamento de Administração Prisional (DEAP/SC) no bairro Aeroporto, em Tubarão, região Sul do Estado. Três tiros atingiram o interior da residência, sendo os demais contra o muro e a fachada da casa. Ninguém ficou ferido e os autores não foram identificados.

Já na madrugada de domingo, Porto União, no Planalto Norte, entrou na lista como o 27º município com ocorrência de atentados. Um ônibus da empresa Reunidas foi incendiado dentro da garagem. O Corpo de Bombeiros evitou que o veículo fosse completamente destruído. A Polícia Militar informou que quatro suspeitos – todos com passagem – foram detidos próximo do local. Os atentados foram retomados depois que o governador Raimundo Colombo declarou que 20 integrantes da facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC) serão transferidos para presídios federais de segurança máxima. Os nomes dos líderes da facção bem como quando ocorrerá a transferência não foram divulgados pelo governo por questões de segurança. O PGC é apontado como mandante dos atentados que acontecem desde o dia 30 de janeiro em Santa Catarina.